Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

https://static.news.ru/photo/eed16bae-7fa9-11eb-b0b9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Самой неоправданно «дорогой» в зарплатном плане профессией в России стали политики. 79% россиян считают, что им слишком много платят.

Ещё 61% опрошенных назвали переоценёнными сотрудниками – банкиров, сообщил РБК со ссылкой на соответствующее исследование.

25% уверены, что много платят полицейским, а 14% россиян считают неоправданными доходы IT-специалистов.

Что же касается слишком маленьких зарплат, то 71% уверен, что труд соцработников ценят меньше, чем следовало бы. 70% уверены, что мало получают медсёстры, и 69% - что сотрудники яслей и нянечки.

О недостаточной оплате труда учителей высказались 63% опрошенных россиян.

А вот справедливое вознаграждение, считают россияне, получают бухгалтеры (62%), компьютерные инженеры/программисты (60%) и работники магазинов или ассистенты (57%). О политиках в таком ключе высказались лишь 10% опрошенных.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдуме предложили выплачивать россиянкам 13-ю зарплату на 8 Марта. Причём это касается работодателей любой формы собственности.