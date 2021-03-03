Госдуме предложили выплачивать россиянкам 13-ю зарплату на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/fde1a062-bf1d-11e9-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутатам Госдумы предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудницам в качестве подарка на 8 Марта. Причём это касается работодателя любой формы собственности.

Об этом сообщил РИА Новости председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наёмным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 Марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин, — сказал он.

Сурайкин подчеркнул, что при одобрении инициативы, Россия станет первой в мире страной, где в международный праздник женщины получат от государства подобные меры соцподдержки.

Политик уверен, что подобную меру можно проработать и в отношении мужчин к 23 Февраля.

Как ранее писал NEWS.ru, 8 марта московские парковки будут бесплатными. Можно будет оставить свой автомобиль на всех улицах, включая те, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днём и 200 рублей в час ночью. При этом платными останутся парковки со шлагбаумом.