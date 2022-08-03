Мужчина избил школьников за громкую музыку в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курортном районе Санкт-Петербурга мужчина избил подростков школьного возраста, отдыхавших рядом с его домом. Причиной конфликта стала громкая музыка из их колонки. По словам свидетельницы, в избиении также принимала участие его жена, а сам мужчина угрожал подросткам оружием. Против нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве, пишет «360».

Инцидент произошел в Сестрорецке. Девушка, которая отдыхала в компании школьников, рассказала, что жительница ЖК «Рай в шалаше» сначала сделала замечание ребятам, после чего они выключили музыку и стали разговаривать полушепотом. После этого на них стал кричать ее муж, пытаясь их выгнать. Они ничего не нарушали, поэтому уходить не стали. За это семейная пара напала на группу подростков.

Я не понимаю, почему такая реакция была, почему они стали себя так вести. Мальчиков потерпевших осмотрела скорая. Их увезли. Оказалось, что у одного выбита челюсть, ее вправили, но ему сложно говорить. Причем его била женщина, но с такой силой. А у второго рассечен глаз, и ему делают лазерную коррекцию, — поделилась свидетельница.

Ранее в Нижегородской области группа мужчин с битами напала на подростков. Нападавшие сказали, что таким образом они хотели проучить ребят, поскольку они избивали случайных прохожих и хамили старшим. Семеро мужчин накинулись на компанию подростков, когда те сидели в беседке. Они наносили удары битой по голове и рукам, в результате драки ранения получили три человека.