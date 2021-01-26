Мурашко: с начала года в РФ на 11% сократилось число пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba8a5cd0-5fbe-11eb-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.

В 2021 году количество таких пациентов в РФ сократилось на 11%, заявил глава Минздрава. Мурашко отметил, что 80% всех больных находятся на амбулаторном лечении. Коечный фонд в 256 тысяч мест заполнен на 70%, по словам министра.

Как передаёт ТАСС, Мурашко также анонсировал доставку ещё 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы в ближайшие дни. Министр уточнил, что препарат отправляют субъектам РФ сразу после прохождения контроля качества.

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай заражения коронавирусом. Среди регионов лидером по приросту пациентов с COVID-19 остаётся Москва — за сутки в столице зафиксировано 2317 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 5572 человека, 70 болевших скончались. На втором месте по суточной заболеваемости идёт Санкт-Петербург с приростом 1510 человек (2422 выздоровевших, 58 умерших). Замыкает тройку Московская область, где за 24 часа было выявлено 1129 новых случаев коронавирусной инфекции (1202 выздоровевших, 35 умерших).

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что в производстве российской вакцины «Спутник V» возможны задержки, писал NEWS.ru.