Мурашко рассказал о вариантах лечения индийского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/d6d53802-caa2-11eb-9d0e-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Схемы терапии индийского штамма коронавируса не отличаются от изначального варианта. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Схемы терапии всё такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса, универсальной, нет, — цитирует его агентство.

Однако он добавил, что эти схемы лечения могут потребовать корректировки. Это связано с высокой скоростью распространения индийского штамма.

Ранее Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт стопроцентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.

Он добавил, что россиянину после вакцинации, скорее всего, не потребуется госпитализация, так как инфекция переносится в лёгкой форме. Министр подчеркнул, что риски маленькие у россиян, которые вакцинировались.