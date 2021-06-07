Мурашко рассказал о малых рисках заболеть коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/f8471c2c-c66e-11eb-9f38-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не дает стопроцентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%, сообщает ТАСС.

Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины, то есть риск заболевания небольшой существует. Мы видим сегодня всех, кто прошёл вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией - это менее 0,8%. Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмёте пациентов, заболевших без вакцинации, - отметил министр.

Он добавил, что россиянину после вакцинации скорее всего не потребуется госпитализация, так как инфекция переносится в лёгкой форме.

Есть пациенты, у которых может развиться заболевание, они чаще имеют какие-то иммуносупрессивные заболевания, связанные с подавлением иммунитета или какой-то особенностью иммунной системы, а также пациенты, имеющие тяжёлые хронические неинфекционные заболевания, - пояснил Мурашко.

Министр подчеркнул, что риски маленькие у россиян, которые вакцинировались.

Ранее стало известно, что доля россиян с иммунитетом к COVID-19 неплохая, однако этого пока мало, чтобы полностью победить коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Полностью вакцинировались против коронавируса, по данным Роспотребнадзора, более 10 млн россиян. Всего в стране сделано 25 млн прививок.