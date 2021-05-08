Мурашко обозначил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID

https://static.news.ru/photo/030e7d78-b092-11eb-80fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут осенью. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Будет, — ответил глава Минздрава на вопрос, будет ли обеспечен популяционный иммунитет в сентябре.

Накануне майских праздников Мурашко отмечал, что ситуация с заболеваемостью в России на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В связи с этим, по его словам, регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах. Глава Минздрава призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета». Приоритет при вакцинации, по его словам, необходимо отдавать пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что медики перечислили пять основных последствий заболевания коронавирусом. В их числе кардиомиопатия, проблемы с почками, расстройства кишечника, а также осложнения, затрагивающие зрение и обоняние.