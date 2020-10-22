Мурашко: эпидситуация в РФ последние недели ухудшается

https://static.news.ru/photo/29af670e-1505-11eb-88d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидситуация в РФ ухудшается на протяжении последних недель, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Накануне чиновник ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи.

Руководитель ведомства отметил, что скорая помощь на пике пандемии COVID-19 принимала в 2,5–3 раза больше обращений, чем в другие загруженные периоды. По мнению Мурашко, эпидситуация осложнилась во всём мире.

Правительство и президент [России Владимир Путин] поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения. Мы планируем, что этот объём через три недели будет завершён, — отметил министр во время Международного межпартийного форума «ШОС+».

Накануне в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками. Депутат Ярослав Нилов предложил раздавать бесплатно средства защиты в магазинах, заведениях общепита, спортзалах. Кроме того, по его мнению, необходимо усилить социальную рекламу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в четверг утром, 22 октября, в метро Москвы 97% пассажиров были в масках. Это следует из сообщения столичного дептранса. Людей, не соблюдающих перчаточно-масочный режим, не пускали в метро. Наибольшее количество пассажиров без масок наблюдалось на станциях «Савёловская», «Щёлковская», «Новогиреево», «Семёновская» и «Тёплый Стан». В дептрансе также напомнили о важности соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.