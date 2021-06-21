«Мракобесие, лицемерие, закручивание гаек»: блогер Усачев уедет из России

Популярный YouTube-блогер Руслан Усачев в своём новом видео сообщил, что решил покинуть Россию из-за происходящего в стране. Он признался, что ещё не знает, где будет жить.

Усачев рассказал, что из-за коронавируса сосредоточился на российских новостях. При этом он никогда всерьёз не думал о переезде, но «всё меняется со временем».

Каждый день у меня выходят ролики с новостями, я в этом варюсь и смотрю на несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами и просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придётся на них лицом лежать, — заявил он.

По его словам, фон происходящего настолько тяжёлый, что «больно смотреть». Блогер отметил, что планирует каждый месяц переезжать на новое место.

В какой-то момент просто щёлкнуло — пора валить из России, — добавил он.

Ранее стало известно, что почти каждый пятый житель России (22%) хочет уехать за рубеж на постоянное место жительства. Это следует из результатов опроса, проведённого в мае Левада-Центром (признан российскими властями иноагентом). Количество желающих покинуть РФ за последние несколько лет значительно выросло: в 2017 году оно составляло 15%. Сейчас этот показатель находится на уровне 2011–2013 годов.