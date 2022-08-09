Автоэксперт объяснил, как самостоятельно вырулить автомобиль из грязи Автоэксперт Славнов посоветовал сделать подкоп под колеса, чтобы вырулить из грязи

Фото: shutterstock

Если водитель застрял в грязи и не может вырулить, возможно, ему стоит сделать подкоп под колесами автомобиля, чтобы облегчить себе задачу, заявил автоэксперт Дмитрий Славнов. Он также посоветовал набрать побольше веток и камней, чтобы подложить их под колеса машины, передает «ФедералПресс».

Наберите веток или камней, подкиньте под колеса и попробуйте выехать. Если с собой есть лебедка, ее можно подвязать к дереву и таким образом вытащить машину. Также можно сделать подкоп под колесами, — перечислил Славнов.

Он также отметил, что даже в непростой ситуации можно выйти на ближайшую дорогу и попросить помощи у проезжающих водителей. К тому же, резюмировал Славнов, имеет смысл позвонить в специальный сервис и вызвать эвакуатор.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов совершил туристическую поездку по маршруту Москва — Мурманск — Красноярск, после чего оценил в разговоре с NEWS.ru состояние российских магистралей и безопасность дорожного движения. По его словам, он намотал около 14 тысяч километров. Автоэксперт отметил, что на шоссе «стало гораздо спокойнее и безопаснее и это касается не только водителей, но и развития инфраструктуры».