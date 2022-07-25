Автоэксперт оценил дороги России на маршруте Москва — Мурманск — Красноярск Автоэксперт Шкуматов после пробега Москва — Мурманск — Красноярск: дороги в России стали комфортнее и безопаснее

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов совершил туристическую поездку по маршруту Москва — Мурманск — Красноярск, после чего оценил в разговоре с NEWS.ru состояние российских магистралей и безопасность дорожного движения. По его словам, он намотал около 14 тысяч километров. Автоэксперт отметил, что на шоссе «стало гораздо спокойнее и безопаснее, и это касается не только водителей, но и развития инфраструктуры». Таким образом он прокомментировал вступившие 25 июля в силу поправки в УК РФ — теперь за систематические поездки без водительского удостоверения можно отправиться в места лишения своды на срок до двух лет.

На дорогах стало гораздо спокойнее и безопаснее, и это касается не только водителей, но и развития инфраструктуры. Полотно стало лучше, местами появились автобаны, но их, к сожалению, еще очень мало. Машины в целом стали лучше, дорожное движение — более качественным. Улучшение дорожной сети и автопарка — процессы эволюционные, медленные, но они есть и не имеют никакого отношения к наказаниям водителей. Просто если раньше по 50 раз выезжали на «встречку» для обгона грузовиков, рискуя попасть в аварию, то после расширения дорог такая необходимость отпала. А на четырехполосной дороге с отбойником такой необходимости также нет и наказывать не надо, — отметил Шкуматов.

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение автомобиля или другого механического транспортного средства без водительских прав. Новые правила связаны со вступившей в силу статьей 264.3 Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что уголовная ответственность распространяется на тех граждан, которые были лишены водительских прав или же подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения. Помимо этого, уголовное наказание последует в отношении тех лиц, которые уже имеют судимость за совершение преступления, связанного с нарушением ПДД. В частности, речь идет о п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и статье 264.3 УК РФ.

В случае нарушения закона водителя могут обязать выплатить штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до двух лет.

Кроме того, вступает в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, согласно которой вводится административная ответственность за повторное управление механическим транспортным средством без специальных прав, если нарушение не имеет признаков уголовно наказуемого деяния. В таком случае нарушителя накажут штрафом от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.

С 1 июля в России заработала единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью нее компании смогут проверять, нарушали ли их водители правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав. Сами автовладельцы также смогут отслеживать эту информацию.