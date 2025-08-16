Можно ли кормить кошку собачьим кормом: опасности и правда

Владельцы нескольких питомцев часто задаются вопросом: можно ли давать кошке собачий корм? Специалисты дают однозначный ответ: это недопустимо как постоянный рацион.

Кошки — облигатные хищники, и их организм требует специфических питательных веществ, которых в собачьем корме просто нет в нужном количестве. Главная проблема — дефицит таурина, незаменимой аминокислоты, жизненно важной для здоровья сердца и зрения кошек.

Кроме того, уровень витамина А в собачьем корме значительно ниже. Кошки не способны эффективно синтезировать этот витамин из растительных источников, что ведёт к риску заболеваний.

Собачий корм содержит больше углеводов и меньше животного белка — это не соответствует естественным потребностям кошек. Также отсутствует необходимая арахидоновая кислота, важная для здоровья кожи, почек и репродуктивной системы.

Неправильное питание приводит к истощению, мышечной дистрофии и другим хроническим проблемам. Симптомы развиваются постепенно, и владелец может долго не замечать ухудшения состояния питомца.

Разовый приём собачьего корма не опасен, но систематическая замена приведёт к серьёзным нарушениям здоровья. Кошки нуждаются в специализированном корме, разработанном именно для них.

Пищеварительная система кошек адаптирована к иным компонентам пищи. Собачий корм хуже усваивается и создаёт нагрузку на органы.

Энергетические потребности кошек выше, особенно по белкам и жирам. Собачий корм не обеспечивает нужный баланс для поддержания активности и здоровья.

Даже самый качественный собачий корм не заменит специализированного питания, так как формулы разработаны с учётом разных биологических потребностей.

Вкусовые предпочтения кошек тоже отличаются, неподходящий корм может вызвать снижение аппетита и избирательность.

Ответственный владелец всегда должен выбирать питание, соответствующее биологии питомца, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь своему любимцу.

