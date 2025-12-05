Моя хитрость для сочных котлет: спасают даже самую пресную гречу — вкусный ужин без хлопот

Подавайте эти котлеты с любым гарниром — картофельным пюре, овощами гриль или свежим салатом. Они везде будут уместны и станут главным блюдом на столе.

200 г сырокопченого бекона мелко нарезаю и обжариваю до хрустящей корочки. 1/2 луковицы и 2 зубчика чеснока мелко рублю. В миске смешиваю 500 г куриного фарша, обжаренный бекон вместе с вытопившимся жиром, лук, чеснок, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, черный перец, паприку и специи для курицы по вкусу. Тщательно вымешиваю фарш до однородности. Формирую котлеты, обжариваю их на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.

