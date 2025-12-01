День матери
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет

Это печенье брауни стало для меня открытием, когда я искал быстрый и надежный рецепт для внезапных гостей. Его главный секрет в обилии шоколада и точном времени выпечки, которое дает ту самую влажную текстуру. С тех пор это мой главный козырь, когда нужно создать атмосферу уюта и никого не оставить равнодушным.

Для теста мне нужно: 3 яйца, 150 г сахара, 500 г темного шоколада, 50 г сливочного масла и 100 г муки. Яйца взбиваю с сахаром до легкой пены. 250 г шоколада растапливаю вместе с маслом на водяной бане, помешивая, до гладкости. Соединяю яичную смесь с растопленным шоколадом и оставшимися 250 г рубленого шоколада. Добавляю просеянную муку и аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Противень застилаю пергаментом и выкладываю тесто порциями на расстоянии друг от друга. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке ровно 10 минут — так получается та самая треснувшая корочка и нежная сердцевина. Даю печенью полностью остыть на решетке, только тогда его можно легко снять с пергамента.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

