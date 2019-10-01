https://static.news.ru/photo/73dd1c18-c0b5-11e9-a00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жителей Москвы во вторник, 1 октября, ожидает пасмурная, но тёплая погода. Столбики термометров днём поднимутся до отметки в плюс 17 градусов.

По данным Гидрометцентра , в утренние часы ожидается непрерывный дождь.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на 2 октября похолодает до плюс 5 градусов, однако в дневное время потеплеет до 16 градусов.

Западные циклоны обеспечат поступление в столичный регион атлантических воздушных масс. Пик тепла придётся на четверг, а в пятницу температура постепенно начнёт понижаться.

Ранее News.ru писал о том, что ведущий синоптик Гидрометцентра РФ Виктор Ананьев сообщил, что с 30 сентября по 6 октября на территорию центральной части России вернётся почти летняя погода.