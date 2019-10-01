Жителей Москвы во вторник, 1 октября, ожидает пасмурная, но тёплая погода. Столбики термометров днём поднимутся до отметки в плюс 17 градусов.
По данным
Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.
В ночь на 2 октября похолодает до плюс 5 градусов, однако в дневное время потеплеет до 16 градусов.
Западные циклоны обеспечат поступление в столичный регион атлантических воздушных масс. Пик тепла придётся на четверг, а в пятницу температура постепенно начнёт понижаться.
Ранее News.ru писал о том, что ведущий синоптик Гидрометцентра РФ Виктор Ананьев сообщил, что с 30 сентября по 6 октября на территорию центральной части России вернётся почти летняя погода.