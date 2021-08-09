Москвичи и петербуржцы одобрили идею всеобщего тестирования на COVID

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Москвы и Петербурга на тему всеобщего тестирования на коронавирус. Выяснилось, что за это выступает треть жителей этих городов, пишет РБК.
По мнению 32% жителей столицы, власти
В Петербурге за проведение массового тестирования выступили 36%, а 40% — против. Как и в Москве, такую идею поддержали больше мужчин, чем женщин.
Ранее заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао сообщил, что в связи с недавно выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией власти Китая организуют тестирование всех жителей Ухани на COVID-19 для предотвращения вспышки новой волны.