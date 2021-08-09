Москвичи и петербуржцы одобрили идею всеобщего тестирования на COVID

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Москвы и Петербурга на тему всеобщего тестирования на коронавирус. Выяснилось, что за это выступает треть жителей этих городов, пишет РБК.

По мнению 32% жителей столицы, власти должны организовать всеобщее тестирование на коронавирус, 42% выступили против такой инициативы. Её поддерживали больше мужчины, нежели женщины. Большинство из тех, кто выступил за, в возрасте до 34 лет.

В Петербурге за проведение массового тестирования выступили 36%, а 40% — против. Как и в Москве, такую идею поддержали больше мужчин, чем женщин.

Ранее заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао сообщил, что в связи с недавно выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией власти Китая организуют тестирование всех жителей Ухани на COVID-19 для предотвращения вспышки новой волны.