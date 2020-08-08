Москвичей предупредили о жаре и ливнях в понедельник

Облачная и жаркая погода ожидается 10 августа в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, днём столбики московских термометров покажут 24-26 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 22-27 градусов.
Мы ожидаем сегодня в столице переменную облачность, вечером — кратковременный ливневый дождь, гроза, — рассказал синоптик.
Он добавил, что скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с, при грозе порывы усилятся. Атмосферное давление будет немного ниже нормы — 745 мм ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 10 августа станет самым тёплым днём на следующей неделе в Москве. Максимальная температура воздуха достигнет отметки 27 градусов. Во второй половине дня местами могут быть осадки не более 1 мм. При этом в ночь на вторник,11 августа, ожидается прохождение одного из холодных атмосферных фронтов.
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