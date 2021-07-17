Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — поясняется в сообщении.

Предупреждение о погодной опасности действует 18 июля с 10:00 до 18:00. Ожидается, что столбик термометра в воскресенье поднимется до 30–32 градусов. В этот же день действует предупреждение о высокой пожароопасности в столице и Подмосковье.

Ранее стало известно, что жара до 40 градусов прогнозируется в Ростовской области и на Кубани до середины следующей недели. В Крыму воздух также будет прогреваться до 33–35 градусов тепла. Аномальная жара в этих регионах сохранится до 21–22 июля.