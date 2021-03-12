Москвичей предупредили о снеге и гололедице 13 марта

https://static.news.ru/photo/33cf6b94-83af-11eb-8f96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столбик термометра в Москве 13 марта достигнет отметки около нуля градусов. При этом погода будет облачная со снегом, местами метель и гололедица.

Днём температура воздуха в городе составит минус один — плюс один градус, а в ночь на 14 марта она может опуститься до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет южным со скоростью 6–11 м/с, порывы будут достигать местами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшее воскресенье, 14 марта, в столичном регионе начнётся оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель.