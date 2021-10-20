Москвичей предупредили о снеге, дожде и сильном ветре

Министерство по чрезвычайным ситуациям по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице вечером 20 октября ожидается снег с мокрым дождём и ветер. Москвичам советуют соблюдать осторожность. Об этом говорится на сайте ведомства.

С 18:00 в 20 октября и до 10:00 21 октября в московском регионе прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с. Такая погода обусловлена прохождением теплого фронта, уточнили специалисты.

В МЧС рекомендуют автовладельцам снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам необходимо избегать рекламных и шатких конструкций, а также не стоять под деревьями.

Ранее сообщалось, что предстоящие зима и осень будут отмечены для россиян аномальной погодой. Зимой будет мало снега и много дождей, осень наступит тёплая, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Он отметил, что в целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы более чем на градус. При этом зимой процент жидких осадков увеличится.