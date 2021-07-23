Москвичей предупредили о надвигающейся «стене залповых ливней»

Ливни и грозы будут сопровождать жару до 30 градусов, которая установится в Москве в последнюю неделю июля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже 25 июля температура вернётся в «климатическое русло», а 26 и 27 июля солнечную сухую погоду продолжит поддерживать антициклон «Дана». В результате днём температура будет достигать 27-30 градусов, а ночью — 13-16 градусов.

28 июля температура сохранится на уровне 25-30 градусов, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона «Дирк», на небе возникнут мощные кучевые облака.

Сначала начнется «слепой» дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза, — подчеркнул синоптик.

В столице выпадет до 5-10 мм осадков, а в окрестностях города — до 15-20 мм, что эквивалентно почти 1/5 части месячной нормы.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что купание в жаркую погоду в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов и, как следствие, — к инфаркту и инсульту. По его словам, для нетренированного человека перепады температур очень опасны.