Россиян предупредили об опасностях купания в жару после алкоголя

Купание в жаркую погоду в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов и, как следствие, — к инфаркту и инсульту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, для нетренированного человека перепады температур очень опасны.

Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов, и это тоже может вызвать инфаркт или инсульт. Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь, — сказал медик.

Брюн рекомендовал нетрезвы людям вообще держаться подальше от водоёмов, потому что в подобных ситуациях часты падения в воду из-за притупившегося чувства опасности и в связи со спазмом периферических сосудов и обмороком.

При этом пить холодные напитки в жару нарколог позволяет только тренированным людям.

Если разгорячённый, распаренный человек выпьет стакан холодной воды со льдом, то может быть та же холодовая реакция, которая может вызвать спазмы. Тут надо понимать некоторые тонкости. Спазм может быть местный, тогда идёт некротизация ткани носоглотки, и это может стать питательной средой для бактерий. Довольно часто острая ангина возникает именно в жару, когда человек выпьет холодный напиток, — пояснил Брюн.

Он также отметил, что перепады температур являются стрессом для организма и ведут к снижению защитных функций, что увеличивает риск заражения коронавирусом. Чтобы обезопасить себя, необходимо вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше пить водки и виски.