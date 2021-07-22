Россияне стали больше пить водки и виски

Производители крепкого алкоголя в России с начала года увеличили продажи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос вырос как на дорогую, так и на дешёвую продукцию, пишут «Ведомости».

Так Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3%, у ГК «Руст» продажи водки выросли на 5,6%. У «Ладоги дистрибьюшен» реализация крепких напитков взлетела на 12% год к году, сообщает издание.

При этом в компаниях заявляют о росте продаж дорогих напитков. В частности, ГК «Руст» фиксируют увеличение продаж виски на 54%, ликёров — на 41%, коньяков — на 40%.

По мнению экспертов, рост потребления связан с тем, что россияне из-за ковидных ограничений мало путешествуют и пьют дома. При этом цены на вино поднялись из-за роста акцизов.

В свою очередь, президент Союза производителей алкогольных напитков Игорь Косарев считает, что рост продаж связан в основном со снижением нелегального оборота. По его мнению, доля контрафакта в стране и сейчас составляет около 30%.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения, согласно которым 38% россиян не употребляют алкоголь.