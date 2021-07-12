Эксперт раскритиковал ВЦИОМ и рассказал, сколько россиян «пьют»

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения, согласно которым 38% россиян не употребляют алкоголь. В разговоре с NEWS.ru специалист раскрыл, сколько на самом деле человек прикладываются к горячительному.

Эксперт заметил, что, как правило, ВЦИОМ опрашивает только две тысячи человек в 160 населённых пунктах. Казалось бы, достаточно внушительный показатель, однако если разделить число опрошенных на города и сёла, то окажется, что в той же Москве опросили всего около 12–15 человек. Так же и в других городах России.

По самым великим поводам — ну десять тысяч человек [опрашивают]. Но по самым основополагающим опросам — две тысячи человек в 170 населённых пунктах, — подчеркнул специалист.

Он рассказал, что на самом деле показатель употребления алкоголя практически не меняется уже на протяжении века.

Как и во всех странах с европейской культурой, абсолютно одинаковый показатель — около 78 процентов взрослых употребляют алкоголь. Что бы ни делали последние 120–130 лет, эта цифра не меняется — от 75 до 78 процентов взрослого населения, — пояснил руководитель ЦИФРРА.

Специалист уточнил, что данные касаются не только крепкого алкоголя, но и любых других горячительных напитков.

ВЦИОМ провёл опрос, согласно результатам которого 38% россиян сказали, что не употребляют алкоголь. Больше всего приверженцев здорового образа жизни оказалось среди людей старше 60 лет (51%).

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курской области рассказали, что жаркая погода не время для употребления спиртных напитков, лучше отказаться от пива и любого другого алкоголя. Ведомство отметило, что алкоголь ухудшает общее состояние организма.