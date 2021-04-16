Москвичей предупредили о барической «яме»

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о барической «яме». Со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц, пишет РИА Новости.

Специалист предупредил, что непогода на следующей неделе не только повлияет на настроение и планы москвичей, но и на их здоровье. По его словам, проливной дождь будет омрачаться не только резкими порывами ветра, но и резкими колебаниями атмосферного давления.

Так, со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц – с 752 до 732 миллиметров ртутного столба, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, - сказал Тишковец.

По его словам, к концу недели ненадолго потеплеет до плюс 15-20, после чего ожидается новая волна холода.

Ранее NEWS.ru писал, что предстоящим летом россиянам не стоит ожидать равномерной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что в течение всего сезона будут проявляться как вспышки тепла и засушливой погоды, так и периоды похолодания и дождей.