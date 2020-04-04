Москвичам сообщили о тёплой погоде 4 апреля

https://static.news.ru/photo/a2deab88-7642-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 4 апреля, в Москве будет тёплая погода с кратковременными дождями. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температурный режим в столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого медленно смещается далеко на север. В Москве, как отметил Леус, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в центре города — 8–10 градусов тепла, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов. Местами могут пройти кратковременные дожди.

Среднесуточная температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Ветер западный, 5–10 метров в секунду. Давление растёт, к вечеру показания барометров слегка превысят норму и составят 750 миллиметров ртутного столба, — цитирует синоптика РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за сильного ветра в столице объявлен «жёлтый» уровень опасности. Действовать в столице он будет до 06:00 мск 5 апреля.