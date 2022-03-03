Москвичам рассказали, пойдёт ли снег в праздничные дни

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии для NEWS.ru рассказала, ждать ли москвичам возвращения снегопадов в столицу. Циклон определит погоду в предпраздничные дни. А предстоящая ночь будет довольно холодной, отметила эксперт.

Понятие снегопада — это всё-таки значимое количество осадков. В предпраздничные дни, 4 и 5 марта, погоду у нас будет определять циклон, и такой солнечной погоды, как сейчас, уже не будет. Погода будет облачная, и местами будут небольшие осадки. В ночные часы будет небольшой снежок, а днём будут смешанные осадки. В ночные часы температура будет всегда в течение ближайших 6 дней отрицательной, предстоящая ночь в Москве будет довольно холодной, до −12 градусов, — сказала синоптик.

Кроме того, специалист дала прогноз на праздничные дни. По её словам, существенных осадков не ожидается, по ночам будет стоять минусовая температура.

То, что касается 5-го числа, когда будут осадки, температура будет не очень комфортной и близка к нулю. Ожидается усиление плотного ветра. 6 и 7 марта существенных осадков не ожидается, ночная температура может доходить до −10 градусов, а дневная — до 0 градусов. Но я не могу сказать, что можно ждать снега, будет небольшой снежок, — заявила Позднякова.

Синоптик Роман Вильфанд также считает, что в начале марта температура воздуха в Москве может подняться до 6 градусов тепла, однако весна в столицу, скорее всего, придёт только в конце месяца. Он объяснил это тем, что в марте нередко возвращаются зимние холода, температура может понизиться до минус 10 градусов.