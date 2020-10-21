Москвичам рассказали о погоде в выходные

https://static.news.ru/photo/617b8bf2-137c-11eb-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выходные в Москве будут тёплыми, в воскресенье, 25 октября, ожидается дождь. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В выходные будет разная погода. Субботний день будет довольно комфортный. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет высокой — выше климатической нормы градуса на четыре: ночью в Москве — 6–8 градусов, по области — 3–8 градусов, дневная температура в Москве — около 10 градусов, по области — 6–11 градусов, — рассказала РИА Новости синоптик.

По её словам, 25 октября к столичному региону подойдёт холодный фронт, погода будет облачная, временами ожидается дождь. Хоть температура и понизится, но всё равно будет выше нормы — в пределах 2–7 градусов ночью и 5–10 градусов — днём.

Ранее стало известно, что потепление ожидается в регионах ЦФО в четверг, 22 октября. В Черноземье воздух прогреется до 10–15 градусов, а в пятницу, 23 октября, температура вырастет до +18 градусов. Такой прогноз сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик сообщил, что центр России вернётся в «тёплую и хорошую» осень, писал NEWS.ru.