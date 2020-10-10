Москвичам предложили поработать дворниками за долги по «коммуналке»

https://static.news.ru/photo/d4a541b4-0bdd-11eb-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям московского района Свиблово предложили поработать дворниками и таким образом погасить долги по коммунальным платежам.

Как утверждает Telegram-канал «Московские новости», соответствующая вакансия открыта в ГБУ «Жилищник». Желающим предлагают заработную плату в размере 30 тысяч рублей, часть из которой будет списываться в счёт погашения задолженности.

На сайте ГБУ «Жилищник» при этом по состоянию на вечер 11 октября размещены только вакансия начальника отдела закупок и предлагаются временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет.

Как писал NEWS.ru, ГБУ «Жилищник» Нагорного района Москвы незаконно удержало у своего сотрудника — плотника из Узбекистана Бурхана Рахматиллова — 32 760 рублей за девять месяцев работы. Рабочий ежемесячно платил авансом 5341 рубль за свой патент, а ГБУ каждый месяц «удерживало ещё 3640 рублей с его небольшой зарплаты».

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