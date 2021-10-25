Москвичам пообещали резкое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, к каким погодными условиям готовиться жителям столицы на этой неделе. По его словам, в ближайшие дни начнётся сильное и стабильное потепление.

Он отметил, что в течение ближайшей недели будет заметное повышение температуры. Понедельник, 25 октября, окажется самым холодным днём месяца, хотя температура всего на один градус ниже нормы.

Начиная с 26 октября, температура будет повышаться на 1-2 градуса до конца недели. Связано это с тем, что если раньше в Москву приходили воздушные массы с северо-запада, то с завтрашнего дня юго-западные и западные ветра будут приносить воздух.

Сегодня, 25 октября, в ночь на вторник температура будет около нулевых отметок, а начиная со среды температура будет положительная. А днем, температура достигнет около девяти градусов, но начиная с четверга значения будут двухзначными, до 12 градусов, — уточнил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что предстоящие зима и осень будут отмечены для россиян аномальной погодой. Зимой будет мало снега и много дождей, осень наступит тёплая, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.