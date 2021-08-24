Метеоролог рассказал, какими будут осень и зима в России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Количество бюджетных мест в российских вузах по IT-направлениям в 2021 году было увеличено почти на 11,4 тысячи, все их выпускники смогут рассчитывать на хорошую работу, но высоким спросом на рынке будут пользоваться также специалисты смежных отраслей. Об этом рассказал РИА Новости старший партнёр Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов.

Эксперт отметил, что хорошую работу смогут найти разработчики и инженеры поддержки, также немалый спрос будет на системных и бизнес-аналитиков. В целом применение себе смогут найти люди с развитыми коммуникативными навыками,...