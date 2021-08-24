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Метеоролог рассказал, какими будут осень и зима в России

07:33, 25 августа 2021
Метеоролог рассказал, какими будут осень и зима в России Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Предстоящие зима и осень будут отмечены для россиян аномальной погодой. Зимой будет мало снега и много дождей, осень наступит тёплая, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов порталу Е1.ru.

В целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы более чем на градус. Скажем так, тёплая будет осень. Зимой процент жидких осадков увеличится. Будет больше дождей и меньше снега, — рассказал учёный.

Накануне ведущий сотрудник Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о грядущем похолодании до одного градуса. Температура опустится в Московской области в ближайшую ночь.

Ранее сообщалось, что погода в Москве находится в климатической норме и в ближайшее время не стоит ждать низких температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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