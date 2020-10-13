Москвичам пообещали последний тёплый день осени в среду

https://static.news.ru/photo/0519e2a2-0de4-11eb-8829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальное тепло уйдёт из столицы после 14 октября. Днём в среду воздух прогреется до +18 градусов, предупредила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В среду будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит +16... +18 градусов, по области столбики термометров могут подняться до +20 градусов, передаёт РИА Новости.

Сегодня заключительный день аномального тепла в столичном регионе. Всё дело в том, что мы будем находиться в тёплом секторе циклона, центр которого располагается над странами Восточной Европы, и температурный режим в Москве сегодня прогнозируется на восемь-девять градусов выше нормы, — сказала синоптик.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/c, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Стемнеет в столице в 17:31.

Самым тёплым 14 октября выдалось в Москве в 1889 году, когда воздух прогрелся до +19 градусов. Наиболее низкая температура в этот день была зафиксирована в 1882 году — 10,2 градуса мороза, информирует «Метеобюро».

Как писал NEWS.ru ранее, глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что в октябре в европейской части России ожидается погода, не выходящая за пределы климатической нормы, а в ноябре погода может оказаться неожиданной.