Москвичам пообещали последний тёплый день осени в среду

Аномальное тепло уйдёт из столицы после 14 октября. Днём в среду воздух прогреется до +18 градусов, предупредила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
В среду будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит +16... +18 градусов, по области столбики термометров могут подняться до +20 градусов,
Сегодня заключительный день аномального тепла в столичном регионе. Всё дело в том, что мы будем находиться в тёплом секторе циклона, центр которого располагается над странами Восточной Европы, и температурный режим в Москве сегодня прогнозируется на восемь-девять градусов выше нормы, — сказала синоптик.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/c, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Стемнеет в столице в 17:31.
Самым тёплым 14 октября выдалось в Москве в 1889 году, когда воздух прогрелся до +19 градусов. Наиболее низкая температура в этот день была зафиксирована в 1882 году — 10,2 градуса мороза,
Как писал NEWS.ru ранее, глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что в октябре в европейской части России ожидается погода, не выходящая за пределы климатической нормы, а в ноябре погода может оказаться неожиданной.
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