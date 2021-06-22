Москвичам пообещали двойной температурный рекорд

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос » Елена Волосюк рассказала, что москвичей 23 июня ожидает двойной температурный рекорд. В столице сохранится жаркая погода без осадков, пишет РИА Новости.

Сегодня, к сожалению, погода останется очень жаркой с температурным режимом на 10–12 градусов выше средних многолетних значений, — сказала специалист.

Так, максимальная температура воздуха в столице составит от 34 до 36 градусов, по области — 32–37 градусов. Ветер слабый, южный со скоростью до 6 м/с.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. На солнце будет опасно находиться с 09:00 до 16:00. В это время рекомендуется оставаться в тени и, если есть такая возможность, в помещении с кондиционером.

Таким образом, жители столичного региона 23 июня испытают экстремальный «климатический стресс». Столь неблагоприятных условий в течение одного дня не было с 2010 года, когда над столицей в течение 40 дней стоял антициклон.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее заявил, что аномальная жара может обернуться неприятностями для здоровья. Многое зависит от физического состояния, а также от возраста.