В домах и квартирах жителей Москвы станет теплее за счёт изменений параметров системы теплоснабжения.
Температуру внутридомовых сетей повысят, увеличив объём циркулирующего теплоносителя в системе центрального отопления Москвы. Как рассказали
ПАО «МОЭК» увеличила объём теплоносителя с 200 тысяч куб. м/ч до 250 куб. м/ч.
Как ранее сообщал News.ru, в целом ряде регионов РФ объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности с 6 по 8 октября в связи с сильным ветром и осадками. Ненастье ожидает жителей Белгородской, Калужской, Орловской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Костромской и Рязанской областей.
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