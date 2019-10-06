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В домах и квартирах жителей Москвы станет теплее за счёт изменений параметров системы теплоснабжения.

Температуру внутридомовых сетей повысят, увеличив объём циркулирующего теплоносителя в системе центрального отопления Москвы. Как рассказали РИА Новости представители Московской объединённой энергетической компании (ПАО «МОЭК»), это позволит сделать батареи теплее при понижении температуры снаружи помещения.

ПАО «МОЭК» увеличила объём теплоносителя с 200 тысяч куб. м/ч до 250 куб. м/ч.

Как ранее сообщал News.ru, в целом ряде регионов РФ объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности с 6 по 8 октября в связи с сильным ветром и осадками. Ненастье ожидает жителей Белгородской, Калужской, Орловской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Костромской и Рязанской областей.