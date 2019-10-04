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Российское генконсульство в Калькутте принимает все меры для возвращения экипажа, задержанного в порту Халдия. Пятеро моряков уже вернулись на родину.

Об этом сообщил МИД РФ на официальной странице в Facebook. Они вылетели в Мурманск 2 октября. Сейчас на «Всеволоде Белецком» остаются ещё четверо россиян. В режиме реального времени дипломаты взаимодействуют...