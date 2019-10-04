В Гидрометцентре России сообщили, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в 16 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 6 по 8 октября в связи с сильным ветром, дождями и снегом.
Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении ведомства.
По данным Гидрометцентра, сильный ветер прогнозируется в Белгородской, Калужской, Орловской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Костромской и Рязанской областях. Там также возможен дождь.
Кроме того, синоптики предупредили, что снег ожидается во Владимирской, Ивановской, Тульской, Ярославской областях до 18:00 6 октября.
Как писал News.ru, на следующей неделе в Москве температура воздуха пойдёт на понижение до среды, 9 октября, как в ночные, так и в дневные часы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По словам специалиста, наиболее холодные ночи ожидаются также до среды. На территории Подмосковья температура воздуха в это время может опуститься до −2 градусов.
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