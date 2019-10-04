https://static.news.ru/photo/d2eaec02-e75d-11e9-9680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На следующей неделе в Москве температура воздуха пойдёт на понижение до среды, 9 октября, как в ночные, так и в дневные часы. Об этом в пятницу, 5 октября, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам специалиста, наиболее холодные ночи ожидаются также до среды. На территории Подмосковья, как говорит специалист, температура воздуха в это время может опуститься до −2 градусов.

В Москве в ночные часы температура будет от 0 °С до +3 °С. По температуре в дневные часы самые холодные дни ожидаются с понедельника по среду. В Москве — не выше +5...+7 °С. Приход температуры, близкой к климатической норме, мы ожидаем в конце недели — с пятницы. Показатели термометров поднимутся на 2–3 градуса, — цитирует Варакина сайт телеканала RT.

Также синоптик подчеркнул, что с 10-го числа в регионе прекратятся ночные заморозки. Температурный режим будет повышаться за счёт Атлантики.

Ранее News.ru писал, что на территории средней полосы России постепенно увеличивается летний период и сокращается зимний. Об этом журналистам сообщил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.