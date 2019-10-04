https://static.news.ru/photo/c7642bfa-e74e-11e9-866a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На территории средней полосы России постепенно увеличивается летний период и сокращается зимний. Об этом журналистам сообщил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил сокращение промежутка между периодом с отрицательной и устойчиво положительной температурой. По словам специалиста, в Москве средние показатели на январь уже повысились на два градуса. С летней температурой происходит аналогичный процесс, однако не так стремительно.

Эксперт подчеркнул, что в январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом оно нагревает и без того тёплый воздух, поэтому сильные колебания — редкость.

Например, июнь в Москве в 2019 году выдался очень жарким. 30-градусную отметку температура превышала шесть раз. Июль же оказался ниже нормы на полтора градуса. А по сравнению с июнем на — 2,5 градуса. Подобная ситуация встречается довольно часто: один раз в 6–7 лет. Осень в нынешнем году очень изменчивая. Половина сентября выдалась по-летнему жаркой, вторая же оказалась холодной, — приводит слова Вильфанда «Российская газета».

Ранее News.ru писал о том, что заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в разговоре с журналистами заявил, что сроки прихода бабьего лета на территорию столицы будут сдвигаться. Они зависят от процессов глобального потепления. По словам эксперта, в столице октябрь стал на полтора градуса менее холодным за последние 30 лет.