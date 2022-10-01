Москвич потерял 60 тысяч рублей при покупке бронежилета для друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель столицы лишился 60 тысяч рублей при покупке бронежилета для своего друга, который попал под частичную мобилизацию, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Алексей Сиротенко из Бибирево узнал, что его товарища Сергея мобилизовали. Он прочитал в Сети, что призывникам якобы не выдают экипировку, и решил помочь другу, купив для него бронежилет.

Москвич нашел сайт, через который можно заказать военную амуницию. Он выбрал бронежилет за 60 тысяч рублей, оплатил покупку. Деньги списались с карты, однако позже Сиротенко пришло сообщение от техподдержки портала об ошибке.

Затем Алексею пришла еще одна ссылка для оплаты, тогда он понял, что наткнулся на мошенников, и обратился с заявлением в полицию.

Ранее стало известно, что в Рязани молодого человека обманули при покупке военной экипировки через интернет. Мужчина нашел объявление о продаже общевойскового шлема, связался с продавцом и перевел предоплату семь тысяч рублей, после чего с ним перестали выходить на связь. Потерпевший, как и Алексей из Москвы, обратился в полицию.

Об ажиотаже на рынке военной амуниции и о том, как ретейлеры завысили цены, писал NEWS.ru. В некоторых военторгах признались, что у них «кончилось буквально всё».