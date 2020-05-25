Москва потратит на гостиницы для медиков около 500 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2aebb70a-9e7a-11ea-855c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На гранты для строительства гостиниц, в которых проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с COVID-19, планируется потратить около 500 миллионов рублей, заявил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, пока нельзя назвать точную сумму, так как подобные расходы оплачиваются «по факту». При этом власти Москвы согласовали единые цены для гостиниц.

Они существенно ниже базовых тарифов на размещение. Но это не только позволило создать более комфортные условия для врачей, которые героически борются за жизни людей, но и поддержало оказавшуюся в непростых условиях гостиничную отрасль, — отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что гранты позволяют гостиницам «закрывать хотя бы базовые затраты для функционирования этих организаций». Сейчас загрузка московских отелей составляет 20%, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы заселения медработников в столичные гостиницы. Это позволит дополнительно заселить до 15 тысяч медиков. Расходы на реализацию этой инициативы будут компенсированы за счёт городского бюджета, писал NEWS.ru.