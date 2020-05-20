В московские гостиницы заселят ещё 15 тысяч медиков

https://static.news.ru/photo/95bf785a-9aa1-11ea-91b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы заселения медработников в столичные гостиницы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания президиума московского правительства. Расширение программы позволит дополнительно заселить в гостиницы до 15 тысяч медиков из коронавирусных стационаров. Расходы на реализацию этой инициативы будут компенсированы за счёт городского бюджета.

За последние сутки в Москве выявлено 2699 случаев COVID-19, за всё время пандемии — 152 306. Жертвами инфекции стали 1726 человек.

Как писал NEWS.ru, Собянин объяснил высокий уровень смертности в Москве серьёзной нагрузкой, которую испытывает столичная система здравоохранения из-за большого количества заражённых коронавирусом в стационарах и реанимациях.