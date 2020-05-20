В московские гостиницы заселят ещё 15 тысяч медиков

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении программы заселения медработников в столичные гостиницы.
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За последние сутки в Москве выявлено 2699 случаев COVID-19, за всё время пандемии — 152 306. Жертвами инфекции стали 1726 человек.
Как писал NEWS.ru, Собянин объяснил высокий уровень смертности в Москве серьёзной нагрузкой, которую испытывает столичная система здравоохранения из-за большого количества заражённых коронавирусом в стационарах и реанимациях.
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