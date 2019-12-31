https://static.news.ru/photo/1690b39c-2bc4-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица поднялась на четвёртое место по темпам строительства в рейтинге мировых мегаполисов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, удалось обойти даже Нью-Йорк — одного из традиционных лидеров этого списка.

В 2019 году в столице введено в эксплуатацию около 10,5 млн квадратных метров недвижимости, при этом еще около 500 тысяч находится в стадии оформления документов, передаёт «Интерфакс».

За девять лет в Москве построено 77,2 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 30,5 млн квадратных метров жилья, — сказал Хуснуллин.

В ближайшие годы предполагается ещё больший рост, уточнил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, заммэра сообщил, что в 2020 году в городе будут построены девять новых станций метро.