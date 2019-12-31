Российская столица поднялась на четвёртое место по темпам строительства в рейтинге мировых мегаполисов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, удалось обойти даже Нью-Йорк — одного из традиционных лидеров этого списка.
В 2019 году в столице введено в эксплуатацию около 10,5 млн квадратных метров недвижимости, при этом еще около 500 тысяч находится в стадии оформления документов,
За девять лет в Москве построено 77,2 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 30,5 млн квадратных метров жилья, — сказал Хуснуллин.
В ближайшие годы предполагается ещё больший рост, уточнил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, заммэра сообщил, что в 2020 году в городе будут построены девять новых станций метро.
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