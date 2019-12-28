https://static.news.ru/photo/4f755c04-2966-11ea-8d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девять новых станций метро будут построены в Москве в 2020 году.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, в 2019 году Москва побила абсолютный рекорд — было построено 38 км тоннелей.

В следующем году мы хотим превзойти этот рекорд и пройти около 42 км тоннелей, — передаёт его слова « Интерфакс ».

Часть новых станций появится на Некрасовской линии, остальные — на Большой кольцевой. Хуснуллин также отметил, что Москва — мировой лидер по эффективности строительства метро.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет по тарифам и ценам Московской области сообщил о подорожании проезда по карте «Стрелка» с 1 января 2020 года на 3%.