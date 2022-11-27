Арестованного московского мундепа Горинова отправили в СИЗО во Владимир

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного к шести годам и 11 месяцам колонии по статье о фейках про ВС России, привезли в Следственный изолятор № 1 во Владимире, сообщает портал «ОВД-Инфо» (признан Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента). По данным правозащитников, именно оттуда он будет доставлен в колонию.

О том, в какую конкретно колонию будет отправлен Горинов, сейчас неизвестно. Также не сообщается о нынешнем состоянии бывшего московского депутата.

8 июля Мещанский суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Как заявили в суде, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили на заседании Совета депутатов не соответствующие действительности данные о действиях армии. Котеночкина уехала из России в Армению.

Позднее Мосгорсуд сократил на месяц срок пребывания Горинова в колонии — до шести лет и 11 месяцев.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.