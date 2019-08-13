Силовики задержали муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса. Это второй раз произошло после того, как он вышел из спецприёмника.
Константина снова задержали прямо на территории спецприёмника, откуда он выходил после очередных 10 суток ареста. По словам полицейских, его везут в ОВД Южное Бутово, — говорится на странице депутата в
Как писал News.ru, ранее Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника 3 августа, где он отбывал арест за организацию несогласованной акции, а именно за прошедшую 15 июля на Трубной площади встречу жителей города с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Повторно депутата арестовали 5 августа за сообщение про акцию в Новопушкинском сквере.