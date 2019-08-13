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Правительство Архангельской области заявило о реализации комплекса профилактических мероприятий в качестве дополнительных мер контроля после инцидента на полигоне в Нёноксе. В частности, на обследование были отправлены медики, оказывавшие помощь пострадавшим в результате ЧП.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что на обследовании настояли сами врачи. Процедуру они могут пройти в Москве. Первая группа медиков уже направилась в столицу. Все расходы берёт на себя правительство...