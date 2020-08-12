Московский суд арестовал блогера по делу о гостайне

https://static.news.ru/photo/3413e662-dc74-11ea-985a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Андрей Пыж арестован по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну (ст. 283.1 УК РФ). Постановление об избрании меры пресечения вынесено 6 августа Мещанским судом Москвы.

Срок пребывания блогера в СИЗО в суде не уточнили, но в соответствии с законодательством он не может составлять более двух месяцев. Дело в отношении блогера засекречено, поэтому его подробности не разглашаются. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Пыж известен своими репортажами с различных заброшенных объектов. Накануне ареста друзья блогера заявили о его исчезновении, сообщает «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что следствие засекретило три тома уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. В них содержатся материалы, относящиеся к гостайне. С Голунова и его адвоката была взята подписка о неразглашении.