Адвокат: три тома уголовного дела Голунова засекретили

https://static.news.ru/photo/64a1fa02-db17-11ea-8d38-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы засекретили три тома уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голнунова, рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Три тома уголовного дела в отношении полицейских содержат гостайну. В связи с этим мы с Иваном дали подписку о неразглашении, — цитирует его агентство ТАСС.

В конце января 2020 года суд арестовал по трём статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему находятся в СИЗО, тогда как Денис Коновалов был переведён под домашний арест. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи не установили заказчика по уголовному делу против бывших полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против Ивана Голунова.