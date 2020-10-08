Московский стендап-клуб накажут за нарушение санитарных правил

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Инспекторы московского Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушение установленных городскими властями мер противодействия распространению COVID-19 в стендап-клубе на Новом Арбате.

Как сообщил «Москве 24» главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов, в клубе зафиксировали несоблюдение правил социального дистанцирования.

Не знаю, чем это было вызвано, но вход в клуб был ограничен, при входе собралась толпа, и требования о соблюдении социальной дистанции нарушались, — рассказал Блинов.

Гости были в масках, но без перчаток, добавил главный инспектор. При этом сотрудники в заведении исполняли правила в полной мере, на полу нанесена разметка, клуб оснащён санитайзерами. Вероятным наказанием за выявленные нарушения будет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, московские власти могут оштрафовать футбольный клуб «Спартак» за несоблюдение мер по коронавирусу во время домашнего матча с петербургским «Зенитом». «Красно-белым» грозит штраф до 500 тысяч рублей.