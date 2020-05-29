Московские ТЦ откроются с 1 июня

https://static.news.ru/photo/7be0e59e-a1a5-11ea-a2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти приняли решение об открытии торговых центров в городе с 1 июня.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Он отметил, что фуд-корты, спортзалы и детские зоны при этом останутся закрытыми.

С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны, — передаёт ТАСС его слова.

Режим самоизоляции при этом сохраняется в городе до 14 июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что если ситуация с коронавирусной инфекцией не ухудшится, то Москва может уже через две недели перейти к следующему этапу снятия ограничений. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова.