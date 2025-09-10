Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Московские котлеты с маслом и сыром: такие вкусные, что станут любимыми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Московские котлеты с маслом и сыром: такие вкусные, что станут любимыми! Это восхитительный дуэт нежной индейки и насыщенной говядины с тающим сердечником из творожного сыра. Идеальное блюдо, которое превратит обычный ужин в маленький праздник благодаря сочности и изысканной начинке.

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г
  • Индейка — 500 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сливки — 50 мл
  • Масло сливочное — 50 г
  • Сыр творожный — 140 г
  • Соль, перец черный молотый, масло оливковое — по вкусу

Приготовление

  1. Пропустите говядину и индейку через мясорубку или измельчите в блендере до получения однородного фарша, после чего добавьте в него соль и черный перец по вкусу, влейте охлажденные сливки и тщательно вымесите массу руками до пластичной и гладкой консистенции. Для начинки отварите четыре яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко порубите, затем смешайте их с творожным сыром и мягким сливочным маслом до состояния густой пасты.
  2. Сформируйте котлеты, взяв порцию фарша, сделав в ней углубление, выложив в центр столовую ложку яично-сырной начинки и аккуратно защипнув края, чтобы начинка была полностью закрыта. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте котлеты на среднем огне до образования золотистой корочки со всех сторон, затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и доведите до полной готовности в течение еще нескольких минут.

Ранее мы готовили картофельные зразы с фаршем по-белорусски. Сытные и очень вкусные.

котлеты
фарш
простой рецепт
яйца
зразы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
