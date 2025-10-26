Творожная яичница для самого доброго утра — этот рецепт стал моим любимым к завтраку

Эта яичница с творогом стала для меня настоящим открытием — сытное, полезное и невероятно простое блюдо. Сочетание яиц и творога создает идеальный белковый дуэт, который надолго сохраняет чувство сытости. Такой завтрак особенно выручает в дни, когда предстоит высокая физическая или умственная нагрузка.

Готовлю так: разогреваю сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Выкладываю 100–150 граммов творога 5% и обжариваю 2-3 минуты до легкой румяности. Два яйца взбиваю вилкой с щепоткой соли и любимыми специями — отлично подходит паприка или куркума. Заливаю творог яичной смесью, добавляю нарезанные овощи по желанию и готовлю на среднем огне до схватывания яиц. В конце посыпаю 20 граммами тертого сыра и свежей зеленью. Подаю с порцией медленных углеводов — рисом, гречкой или цельнозерновым тостом.

