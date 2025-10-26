Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 11:25

Творожная яичница для самого доброго утра — этот рецепт стал моим любимым к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта яичница с творогом стала для меня настоящим открытием — сытное, полезное и невероятно простое блюдо. Сочетание яиц и творога создает идеальный белковый дуэт, который надолго сохраняет чувство сытости. Такой завтрак особенно выручает в дни, когда предстоит высокая физическая или умственная нагрузка.

Готовлю так: разогреваю сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Выкладываю 100–150 граммов творога 5% и обжариваю 2-3 минуты до легкой румяности. Два яйца взбиваю вилкой с щепоткой соли и любимыми специями — отлично подходит паприка или куркума. Заливаю творог яичной смесью, добавляю нарезанные овощи по желанию и готовлю на среднем огне до схватывания яиц. В конце посыпаю 20 граммами тертого сыра и свежей зеленью. Подаю с порцией медленных углеводов — рисом, гречкой или цельнозерновым тостом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Читайте также
Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество
Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
5 минут на приготовление, час в духовке — и кекс из пачки творога на вашем столе
Общество
5 минут на приготовление, час в духовке — и кекс из пачки творога на вашем столе
Пеку за 12 минут и худею: обалденный клубничный рулет — некалорийная вкусняшка на скорую руку
Общество
Пеку за 12 минут и худею: обалденный клубничный рулет — некалорийная вкусняшка на скорую руку
Сырники больше не делаю! Нашла рецепт проще! Творожные ежики на завтрак — как в Турции, только вкуснее!
Общество
Сырники больше не делаю! Нашла рецепт проще! Творожные ежики на завтрак — как в Турции, только вкуснее!
еда
рецепты
творог
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 октября, фото, видео
Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем
Полиция изъяла у подростка ядовитых змей
Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России
Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО
Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях
Захарова призвала «бить в колокола» из-за режимов в странах Балтии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ
Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия
В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра
Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ
Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли
Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая
Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае
Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах
Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера
Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином
Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи
«Мы охотимся»: министр обороны Британии сделал Путину неожиданное признание
На Западе заявили, что недооценивали мощь российского оружия
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.